Honda воспользуется технологией Формулы-1 для уменьшения веса своих электромобилей

Первые шаги Хонды в области электромобилей оказались непростыми, но компания уже разрабатывает стратегию для более успешного будущего. Японский автопроизводитель представил свою концепцию развития электромобилей на сегодняшней конференции, обещая выпустить семь моделей по всему миру к концу десятилетия. Эти новые автомобили, разработанные с нуля, станут частью линейки 0 Series и будут различаться по размеру от маленьких до крупных.

Однако, среди многочисленных объявлений от автопроизводителей о будущих электромобилях, есть нечто, что привлекло наше внимание. Хонда собирается использовать свой опыт из мира Формулы 1, чтобы сделать свои следующие поколения электромобилей легче. Цель - сократить вес примерно на 220 фунтов по сравнению с первоначальными электрокарами компании. Хотя этого может быть недостаточно для полного компенсирования дополнительного веса из-за массивных батарей, это значительное улучшение.

Диета будет состоять из более легких кузовов и новых узких электромоторов, разработанных с применением знаний из мира Формулы 1. Инженеры установят моторы и батареи низко в центре электромобиля, тем самым снизив его центр тяжести для улучшения управляемости. Хонда также обещает достичь "лучшей в мире производительности в области электроэнергии" после снижения веса. Все модели 0 Series будут иметь запас хода более 300 миль, согласно циклу тестирования EPA.

Хонда утверждает, что эти новые электромобили обеспечат "спортивное вождение, которое приносит радость от управления". Несмотря на маркетинговые фразы, нам уже обещали электрический спортивный автомобиль. Ранее в этом году генеральный директор компании Тошихиро Мибе заявил, что разрабатывается увлекательный электромобиль, который будет "иметь совершенно другой вкус" по сравнению с предыдущими спортивными Хондами.

На фото представлен концепт спортивного электромобиля 2017 года, который, к сожалению, так и не появился в производстве. На данный момент более реалистично ожидать выпуска полностью электрической третьего поколения модели NSX, но давайте надеяться, что также будет представлена более доступная модель. Однако, судя по дорожной карте продукции ниже, Хонда сначала сосредоточится на кроссоверах и внедорожниках.

Первые автомобили серии 0 должны появиться во второй половине десятилетия. Северная Америка получит первые из них в 2026 году, прежде чем Хонда представит электромобили на других мировых рынках. Седан (представленный концепцией 0 Series Saloon), среднеразмерный внедорожник и внедорожник начального уровня будут запущены в 2026 году, а большой внедорожник с тремя рядами сидений - в 2027 году. За ними последуют компактный внедорожник в 2028 году, более маленький внедорожник в 2029 году и компактный седан в 2030 году.

Кроме того, Хонда продолжит работу над гибридами для запуска новых моделей с полным приводом. Пока неясно, станет ли возрожденный Prelude одним из них, но гибридная шестое поколение купе уже подтверждено. Подобно электромобилям, эти частично электрифицированные модели также будут легче и эффективнее.

Для напоминания, Prelude вернется уже в 2025 или 2026 году с четырьмя местами и версиями как леворульным, так и праворульным управлением. Главный инженер Хонды Томоюки Ямагами заявил, что это не будет жесткий спортивный автомобиль: "Это не будет самым спортивным, самым быстрым автомобилем, который будет гоняться по трассам". Окончательное решение о его появлении на рынке Соединенных Штатов еще не было объявлено.

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