Honda Super-N: “Шокирующая цена ниже 20 000 фунтов” способна встряхнуть рынок компактных электромобилей

Honda готовится встряхнуть сегмент городских автомобилей, представив преемника модели Honda e — новый электрокар под названием Honda Super-N. Выход новинки на рынок Великобритании намечен на июль, а стартовая цена заявлена менее чем £20,000.

Официальная премьера Honda Super-N состоялась на фестивале скорости в Гудвуде 2025 года, а впервые полностью автомобиль показали публике в октябре на выставке Japan Mobility Show. Модель создана на базе японской Honda N-One e — это электрическая версия популярного кей-кара бренда. Однако в компании отмечают, что для версии Super-N c британской спецификацией были проведены значительные доработки. Производитель утверждает, что новинка станет не только экономичным городским транспортом, но и доставит удовольствие за рулем.

Сколько будет стоить Honda Super-N?

После неудачного опыта с первым компактным электрокаром Honda e компания учла прежние ошибки. Теперь Honda официально объявила: стоимость Super-N стартует с отметки менее £20,000. Это означает, что модель не станет напрямую конкурировать, например, с MINI Cooper Electric или грядущим Volkswagen ID. Polo. Вместо этого, новинка нацелена на соперников вроде нового Renault Twingo, а также китайских моделей, например, BYD Dolphin Surf.

Дизайн Super-N: вдохновение Super Mario Kart

Компактные габариты и кей-каровские корни Honda Super-N предполагают определенные ограничения по внутреннему пространству и запасу хода. Тем не менее, производитель подчеркивает индивидуальность нового электрокара. В основе дизайна лежит узнаваемый, компактный образ N-One, которому добавили более массивный и агрессивный внешний вид. Такой подход, по задумке Honda, должен привлечь внимание к новинке и сделать ее заметной в быстро меняющемся сегменте городских электромобилей.