Honda установила VTEC в электромобиль

Переключитесь в этот режим, и I5N будет звучать и вести себя как автомобиль с 8 000 оборотами в минуту турбированным четырехцилиндровым двигателем и восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Honda рассматривает возможность взять следующий шаг, имитируя свои лучшие бензиновые автомобили в своих будущих электромобилях.

На технической презентации своих грядущих электромобилей 0 Series, которая прошла в этом месяце в Японии, Honda продемонстрировала эти режимы для СМИ. Есть настройки для NSX-R 1992 года, S2000 1999 года, NSX Type S 2022 года, Civic Type R 2023 года и других. Даже есть отдельная кнопка VTEC для имитации популярной системы изменения фаз газораспределения Honda, а также режим, имитирующий самолет автопроизводителя, HondaJet. Каждый режим имеет свой собственный приборный кластер, который точно повторяет своего бензинового предшественника. Данное можно увидеть в видео ниже.

С учетом того, что электромобили становятся все более ориентированными на энтузиастов, автопроизводители должны разработать способы, как удержать водителей вовлеченными в отсутствие традиционной бензиновой силовой установки. Очень общим образом, электромоторы чувствуются практически одинаково вне зависимости от того, в каком автомобиле они находятся, сглаживая различия между машинами. Имитация режима сгорания позволяет автопроизводителю создавать любые характеристики силовой установки. Это работает поразительно хорошо в Ioniq 5 N, придавая автомобилю индивидуальность, которой ни один другой электромобиль не обладает на данный момент.

Это также интересный способ для Honda связать свое будущее с прошлым. У компании есть огромное количество истории, из которой можно черпать, так почему бы и не воспользоваться?

Тем не менее, Honda пока не раскрыла много информации о системе. В пресс-релизе Honda просто говорит, что одним из пяти основных принципов ее грядущих электромобилей является предложение "радости от вождения с ощущением единства с транспортным средством". Мы не знаем, будет ли эта система внедрена, и какими будут машины с таким оборудованием. Наши коллеги из InsideEVs только получили краткое статическое демо этой системы, и, как можно видеть на фотографиях, это просто макет.

Итак, мы ждем, чтобы узнать больше. Но мы взволнованы. Система в Ioniq 5 N приносит массу удовольствия, и если Honda сможет улучшить эту концепцию, у нее будет отличное будущее.