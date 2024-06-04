Honda NSX в Японии проданы с ошибками в сборке.

Скандал, который раскрылся в 2023 году в Toyota и ее дочерней компании Daihatsu из-за недобросовестных краш-тестов, продолжает развиваться. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии сделало обязательным для отечественных автопроизводителей проведение внутренних расследований и повторную проверку прохождения испытаний в соответствии с установленными правилами.

После того как Toyota временно остановила продажи трех моделей в Японии, включая Mazda MX-5 Miata RF, Honda признала фальсификацию результатов тестов. Тем не менее, более 20 моделей либо были полностью сняты с производства, либо заменены обновленными версиями следующего поколения. Особый интерес вызвали модели NSX и S660.

Гибридный суперкар NSX, выпускавшийся для внутреннего рынка с августа 2016 года по декабрь 2019 года, был продан потребителям несмотря на "неправомерные инциденты в ходе шумовых испытаний". Аналогичная ситуация сложилась с миниатюрным спорткаром S660, производившимся с марта 2015 года по декабрь 2019 года.

"В отчете о проведенных испытаниях вес испытуемого транспортного средства был представлен как значение в пределах определенного диапазона, отличающееся от реального веса автомобиля. Однако, установление более жесткого требования к весу транспортного средства, чем предусмотрено законодательством, интерпретировалось так, что звуковые характеристики могут быть обеспечены без увеличения человеко-часов на дополнительные испытания", - гласит официальное заявление.

Недавно на страницах нашего издания мы рассказывали о том, как ателье Mugen представило усовершенствованную версию мощного Honda Civic Type R. Этот автомобиль отличается увеличенной аэродинамической нагрузкой, более эффективной выхлопной системой и перенастроенной подвеской.