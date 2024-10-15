Хонда отзывает еще 720 000 автомобилей

На прошлой неделе компания Honda отозвала 1,7 миллиона автомобилей из-за неправильно смонтированных рулевых реек. Это затронуло модели, такие как Civic, CR-V и Acura Integra. В этой неделе японский автопроизводитель отзывает еще 720 000 автомобилей — на этот раз из-за дефектных высоконапорных топливных насосов.

По информации Honda, более 700 000 транспортных средств в США, выпущенных для модельных лет 2023, 2024 и 2025, могут иметь неисправные топливные насосы, требующие замены. Среди них Honda Accords и Accord Hybrids 2023-2024 годов выпуска, Honda Civic Sedans и Civic Sedan Hybrids 2025 года выпуска, а также Honda CR-V Hybrids 2023-2025 годов выпуска. Компания отмечает, что дефектный высоконапорный насос в этих моделях может треснуть изнутри и вызвать утечку топлива, что может привести к пожару.

Фото: Motor1.com

К счастью, по словам Honda, у них нет подтвержденных отчетов о происшествиях или травмах, связанных с этим инцидентом. Владельцам, затронутым отзывом, рекомендуется привезти свои автомобили в автосервис для проверки и устранения проблемы (бесплатно, разумеется). Honda заменит дефектный топливный насос. Все владельцы, возможно, затронутые отзывом, получат письмо от Honda по почте, начиная с декабря.

Этот последний отзыв — еще одна проблема, мучающая автомобили Honda в 2024 году. Еще в апреле NHTSA начала расследование более 3 миллионов моделей Honda Accord и CR-V из-за потенциальных проблем с автоматическим экстренным торможением, что привело к 31 аварии и 58 травмам. Это расследование до сих пор не завершено.

Совместно с 1,2 миллионами автомобилей, которые компания недавно отозвала, эта новая проблема — всего лишь капля в море.