Honda в настоящее время впечатляет своими достижениями.

Компания Honda установила рекорд продаж в августе, 28% продаж пришлось на гибридные или электрические модели.

Большинство из них - гибриды, но полностью электрическая модель Prologue успешно стартовала, совершив 5 401 поставку только в августе.

Она уже опережает по продажам такие автомобили, как Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, но посмотрим, сможет ли Honda удержать этот импульс после того, как первая волна покупателей будет удовлетворена.

Honda может идти на дистанцию на рынке долгосрочных электромобилей, но начала это великолепно. Компания установила рекордные продажи в этом августе, поддержанные сильными продажами внедорожников и грузовиков, множеством гибридов и полностью новым электромобилем Honda Prologue EV.

Фото: Motor1.com

CR-V Hybrid.

Honda продала 127 900 автомобилей в прошлом месяце, 35 886 из которых были электрифицированы. Подавляющее большинство из них - гибриды. Новая стратегия Honda заключается в том, чтобы предлагать гибридные силовые установки в качестве варианта обновления для своих основных автомобилей. Чтобы получить полностью укомплектованную модель Touring Accord или CR-V с хорошей аудиосистемой, вам придется приобрести гибрид. Позиционирование их как премиальный вариант не только помогает смягчить воспринимаемое увеличение стоимости гибридной силовой установки, но также точно предполагает, что гибрид часто является более роскошным, более выгодным в долгосрочной перспективе вариантом. Сомневающиеся покупатели, которые хотят полностью укомплектованный CR-V, скорее всего удивятся, насколько приятно он чувствует себя с двигателем гибридного типа с двумя электромоторами, помогающими четырехцилиндровому бензиновому двигателю.

Через пару лет после начала этой стратегии 51% проданных CR-V были гибридами. Honda также продает много гибридных моделей Accord, хотя конкретных цифр не было. И электрифицированные продажи получают поддержку от недавно представленного Civic Hybrid. Ожидайте, что их вклад будет расти в ближайший год.

Но настоящие новости - это электрический Prologue. Honda долго не могла запустить электромобиль с дальним запасом хода, и когда это случилось, она взяла модель Ultium от GM с полки. Honda Prologue по сути является переименованным Chevy Blazer EV. Это нормально, так как мне нравится Blazer EV. Черт, я взял его в аренду. Я просто не ожидал, что переименованный Chevy EV произведет большое впечатление на рынке.

Фото: Motor1.com

The Honda Prologue EV.

Я нарушил первое правило на автомобильном рынке: Никогда не недооценивай силу бренда. Honda производит гибридные автомобили уже 20 лет, заставляя потребителей доверять ее электрическим вариантам больше, чем тем, которые предлагают марки, менее связанные с экономией топлива и бережливостью. Таким образом, Honda смогла продать 5 401 Prologue только в августе. Для сравнения, Chevy продала 6 634 Blazer EV во всем втором квартале. Так что даже когда продается тот же самый EV, что и у Chevy, Honda продает его быстрее.

Это может быть связано с лояльностью к бренду или доверием. Это может быть потому, что у Prologue не было проблем с запуском, как у Blazer. Это может быть потому, что Prologue появился на несколько месяцев позже, и Honda все еще удовлетворяет первую волну спроса, или из-за хороших условий лизинга в прошлом месяце. Или это может быть потому, что, хотя почти все в Blazer и Prologue идентично, Honda включает Apple CarPlay, а Chevy - нет.

Чтобы узнать, продержится ли эта лидирующая позиция, нам придется посмотреть, сможет ли Honda сохранить продажи Prologue в следующем году. К тому времени она также должна будет объявить о своем первом электромобиле с дальним запасом хода, сделанном в США. Она могла начать медленно, но пока не стоит списывать Honda со счетов в гонке за электромобилями.