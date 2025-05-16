ТОП-5 кроссоверов с атмосферными двигателями, которые проехали более 300 тыс. км

В современном мире важно выбирать автомобиль с надежным двигателем. Сегодня мы рассмотрим ТОП-5 кроссоверов с достаточно надежными моторами, которые послужат долго при правильном обращении и техобслуживании.

Первым в списке идет Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот кроссовер оснащался различными моторами, но наиболее распространенным является 2,0-литровый атмосферник 3ZR-FE. Этот двигатель способен преодолеть отметку в 300–400 тысяч километров, но страдает от повышенного расхода масла после 100 тысяч километров.

Следующий в списке — Nissan X-Trail третьего поколения. Его двухлитровый двигатель MR20DD подходит к пределу в 400–500 тысяч километров. Несмотря на некоторые проблемы, такие как загрязнение дроссельной заслонки и умеренный масложор, этот агрегат остается одним из самых надежных в своем классе.

На третьем месте расположился Mazda CX-5 первого поколения. Его двигатель Skyactiv-G серии PE объемом 2,0 литра способен преодолеть отметку в 300 тысяч километров при правильном обслуживании.

Renault Duster с двигателем H4M занимает четвертое место. Базовый атмосферный двигатель 1.6 H4M на 114 лошадиных сил известен своей простотой и надежностью. При регулярном обслуживании этот мотор способен прослужить более 300 тысяч километров.

Замыкает наш рейтинг Mitsubishi Outlander третьего поколения после рестайлинга. Двигатель 4B11 объемом 2,0 литра славится своей долговечностью и надежностью. Несмотря на небольшие недостатки, такие как шум и вибрации, этот агрегат без серьезных ремонтов прослужит до 300–350 тысяч километров.