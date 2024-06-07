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Хейкки Ковалайнен начинает постепенно приступать к тренировкам

Бывший гонщик Формулы 1, Хейкки Ковалайнен, который перенес сложнейшую операцию на открытом сердце в конце марта, начал активный процесс восстановления.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.06.2024, 13:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший гонщик Формулы 1, Хейкки Ковалайнен, который перенес сложнейшую операцию на открытом сердце в конце марта, начал активный процесс восстановления. Он регулярно обновляет болельщиков о своем состоянии здоровья, и вчера вечером поделился коротким видео в социальных сетях, где бежит по лесной дороге в своей родной Финляндии.

«Немного свежей информации о том, что происходит после открытой операции на сердце, которую я перенёс 10 недель назад, – написал Хейкки. – В целом я чувствую себя неплохо, могу увеличивать интенсивность тренировок, но стараюсь и отдыхать».

Команда McLaren, за которую он выступал в 2008-2009 годах, выразила поддержку: «Выздоравливай, Хейкки!».

Однако, больше всего внимания привлекли фотографии, на которых Ковалайнен с сыном, которому скоро исполнится год. Видимо, общение с малышом - это лучшая терапия для восстановления.

Источник

Хейкки Ковалайнен (3)

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