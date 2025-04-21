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Toyota GR Corolla hatch gets extended warranty.

Toyota GR Corolla предлагает клиентам в Бразилии увеличенную гарантию до 10 лет без доплаты. "Заряженный" хэтчбек впечатляет дерзким дизайном и мощным мотором. Цена на домашнем рынке - от 5,68 млн иен или 3,3 млн рублей.
А
Антон Звонкий
21.04.2025, 09:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Хэтчбек Toyota GR Corolla - японский автогигант, который давно перешел в категорию нишевых автомобилей. Однако компания решила порадовать клиентов увеличенным сроком гарантии до 10 лет или 200 000 километров, без дополнительной оплаты.

Это предложение доступно только покупателям в Бразилии, но со временем на продленную гарантию могут рассчитывать и клиенты "заряженного" хэтчбека на внутреннем рынке и в США. В то же время стандартная гарантия для Toyota Corolla составляет 5 лет или 100 000 километров.

Модификация с приставкой GR имеет более агрессивный дизайн с спортивными элементами и обновленную технику. Автомобиль оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 304 лошадиные силы и 400 Нм крутящего момента. В сочетании с мотором доступны 6-ступенчатая механическая коробка передач или 8-ступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод - GR-Four.

На внутреннем рынке хэтчбек Toyota GR Corolla оценивается как минимум в 5,68 миллионов иен, что примерно равно 3,3 миллионам рублей.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в российских автосалонах появились новые кроссоверы Toyota Izoa, стоимостью от 3,8 миллионов рублей.

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