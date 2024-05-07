У вас есть шанс стать обладателем невероятно редкого гоночного автомобиля, выпущенного на фабрике Corvette.

Не хватает времени на постройку гоночного автомобиля? Ускорьте процесс, купив этот Chevrolet Corvette C5-R GT1. Это не будет дешевле, но вы сможете сесть за руль заводского гоночного автомобиля, который готов к выезду на трек прямо сейчас, как раз к началу гоночного сезона.

Этот экземпляр, шасси номер 7 из 11 построенных, был выпущен в 2002 году, несколько лет спустя после увеличения объема двигателя автомобиля с 6,0 до 7,0 литров. Автомобиль развивал 610 лошадиных сил и 570 фунт-футов крутящего момента в увеличенной форме, но этот конкретный экземпляр никогда не участвовал в официальных гоночных заездах от завода. Он был построен как запасной и затем продан в SRT, где принимал участие в сериях Belcar, GT FFSA и FIA GT.

Двигатели для гоночного автомобиля, построенного Pratt и Miller, поставляла компания Katech, которые были установлены с шестиступенчатой механической, пятиступенчатой механической или шестиступенчатой последовательной коробкой передач. Автомобиль был произведен с 1999 по 2004 год.

C5-R одержал победу в 31 из 55 гонок, в которых участвовал к 2004 году, борясь за победы в сериях GT, GTS/GT1 и GTO. Он побеждал в таких знаковых гонках, как 24 часа Дейтоны, 12 часов Сибринга и 24 часа Ле-Мана, прежде чем быть замененным моделью CR.6 в 2005 году.

Corvette прошел полную реставрацию, заказанную компанией Arts and Revs с 2016 по 2019 год, и готов к гонкам. В объявлении от Art and Revs из Люксембурга не указана цена, поэтому ожидайте, что она будет высокой.