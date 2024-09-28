Почему соотношение топлива так же важно, как и соотношение масла

Если вы разбираетесь в том, как работают автомобили, то вы знаете, насколько важно масло для поддержания исправной работы двигателя. Высококачественное моторное масло содержит все необходимые присадки для сохранения здоровья внутренностей. Однако также важно, какой вид топлива вы используете.

Недавно канал Motor Oil Geek на YouTube опубликовал видео, в котором объясняется важность присадок к топливу, ссылаясь на исследование, проведенное Австрийским компетентным центром по трибологии (наука о трении, износе и смазке в механических системах).

В рамках этого исследования инженеры использовали облученные поршневые кольца, чтобы протестировать разницу в износе между двигателем, который работал на топливе с полезными модификаторами трения, и двигателем, который работал на топливе без этих модификаторов. Оказалось, что двигатель без модификаторов изнашивался более четырех раз быстрее, чем двигатель, который работал с модификаторами.

Фото: Motor1.com

Результаты не должны вызывать удивления. Именно в месте контакта поршневых колец с цилиндрами происходит большая часть износа двигателя. Здесь же топливо и масло работают наиболее интенсивно. Поэтому наличие топлива с обильным содержанием модификаторов трения является необходимым. Иметь масло высокого качества — это только полбеды. Если вы хотите предотвратить как можно больше износа, вам также необходимо использовать топливо высокого качества.

Следует отметить, что наличие присадок, таких как модификаторы трения, никак не связано с рейтингом октанового числа. В описанном выше тесте использовались топлива с одинаковым октановым числом; единственным отличием был состав присадок. Если вы ищете топливо с полезным составом присадок, рекомендуем провести некоторое исследование, поскольку у каждой марки обычно есть свои смеси на каждой заправке. Канал Motor Oil Geek в частности упоминает бензин Shell V-Power Nitro+, который заявляет, что уменьшает износ и повреждения, связанные с трением.