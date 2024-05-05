Посмотрим на реальный ущерб от перегрева двигателя

Если вы это читаете, вы, скорее всего, знаете, что охлаждающая жидкость и масло двигателя никогда не должны смешиваться. Охлаждающая жидкость эффективно устраняет смазывающее действие масла, что в свою очередь снижает способность двигателя продолжать работу. Именно это произошло с этим турбированным 3,0-литровым двигателем V-6 Audi, который был всё ещё практически новым, когда его извлекли из S5 2022 года. Теперь это механический комок, наполненный коктейлем из масла и охлаждающей жидкости, похожим на шоколадный молочный коктейль.

Удивительно, что повреждения в этом практически новом двигателе относительно минимальны. Точный пробег неизвестен, но как показывает это видео разборки от I Do Cars, различные компоненты легко разбираются. Более того, износ минимален. Главные и шатунные вкладыши, распредвал, и даже цилиндровые стенки выглядят относительно в хорошем состоянии. Учитывая, что двигатель работал с пострадавшим маслом, это приходится настоящим сюрпризом.

Фото: Motor1.com

Почему же этот двигатель был объявлен непригодным к использованию? По информации из видео, в какой-то момент произошла утечка охлаждающей жидкости, что привело к перегреву двигателя до такой степени, что алюминиевые головки двигателя деформировались. Это привело к смешиванию охлаждающей жидкости с маслом. По износу можно предположить, что двигатель, возможно, просто выключили, а не блокировали, но в любом случае, головки двигателя пригодны только для выбрасывания. Возможно, верх блока также имеет проблемы. Повреждения ремонтируемы, но в данном случае была выполнена полная замена двигателя.

И, согласно видео, замена не покрывалась гарантией. Ведущий говорит, что Audi отклонила претензию из-за перегрева двигателя, что привело к счету на ремонт в размере $30 000 для владельца автомобиля. Так что имейте это в виду, если заметите, что двигатель немного нагревается. Припаркуйтесь, дайте ему остыть, вызовите эвакуатор и сделайте все возможное, чтобы предотвратить перегрев. Это может предотвратить из мелкого ремонта шланга превратиться в серьезный финансовый удар по карману.