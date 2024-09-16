Новый Volkswagen Atlas: взгляд до того, как вы должны его увидеть

Компания Volkswagen отказалась привозить текущее поколение Touareg в Соединенные Штаты, где покупателям приходится довольствоваться менее совершенным Atlas. Этот большой внедорожник существует с 2017 года и прошел через два рестайлинга. Естественно, уже идет работа над моделью второго поколения, которую вы можете увидеть здесь заранее. Технически это Teramont Pro, фактически - китайская версия от совместного предприятия SAIC-VW.

Квадратный внедорожник еще не был официально представлен в Китае, но информация уже доступна благодаря местному Министерству промышленности и информационных технологий. Каждый новый автомобиль, прошедший гомологацию там, проходит через определенный процесс, который включает публикацию информативных изображений на веб-сайте MIIT. Это длится уже много лет, и все же автопроизводители, похоже, не возражают против того, что центральное министерство правительства эффективно утекает дизайн будущих автомобилей.

Давайте поговорим о дизайне. Это не самое захватывающее зрелище, верно? Мы видим две разные комплектации, судя по передним воздухозаборникам. Они значительно больше на белом Teramont Pro, что указывает на более спортивный вид и, вероятно, более высокую цену. Пока неясно, будет ли эквивалентная американская версия иметь отделку R-Line или нет, но она должна выглядеть почти идентично. Китайская модель действительно имеет эмблему R за панелью, закрывающей решетку радиатора.

Стиль представляет собой значительное отклонение от нынешнего Atlas, и не обязательно в лучшую сторону. С виду он выглядит довольно скучно с любого угла. Передние и задние фасады создают впечатление увеличенного Tiguan, в то время как по бокам расположены врезные дверные ручки для более гладкого профиля. Уходящий Atlas не является особенно красивым внедорожником, но его замена выглядит еще более обыденно.

Помимо этих изображений (к сожалению, без фотографий интерьера), на сайте MIIT также указаны некоторые технические характеристики. Мы узнаем, что китайская версия Teramont Pro имеет длину 203 дюйма, ширину 78,3 дюйма и высоту 70,3 дюйма. Колесная база составляет 117,3 дюйма для внедорожника с тремя рядами сидений, весом 4 750 фунтов. По сравнению с Atlas, он на 2,3 дюйма длиннее, но имеет идентичную колесную базу и ширину, а также практически такую же высоту.

Мощность обеспечивается турбированным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 268 л.с., передаваемым на все четыре колеса, судя по эмблеме 4Motion. Нет никакой информации о атмосферном 3,6-литровом VR6, но напомним, что американская модель отказалась от него с модельного года 2024. Тем не менее, первое поколение Teramont предлагает мощный 2,5-литровый V-6 турбо-двигатель в Китае.

Следующее поколение американского Atlas должно появиться к модельному году 2026, после официального дебюта в 2025 году. Вероятно, SAIC-VW поднимет завесу с китайской версии Teramont Pro раньше.

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