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Херберт утверждает: в паддоке не возникают длительные конфликты

В последнем обращении к бразильской прессе, Йос Ферстаппен обвинил Джонни Херберта в необъективности, указав, что судья FIA не должен давать комментарии журналистам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
17.12.2024, 18:52·1 мин
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Фото: F1news.ru

В последнем обращении к бразильской прессе, Йос Ферстаппен обвинил Джонни Херберта в необъективности, указав, что судья FIA не должен давать комментарии журналистам. Джонни Херберт в свою очередь отклонил эти обвинения, добавив, что работа стюарда не повлияла на его отношения в гараже команд.

«Вы просто продолжаете двигаться вперед в гараже, — отметил Джонни Херберт. — Конечно, возможны разногласия и разочарования, но после этого приходит новый этап. Это единственно верное решение».

Он также добавил, что в мире автоспорта нет места длительным конфликтам с гонщиками или их отцами. «Каждый понимает, что быть стюардом - непростая задача. Лично я не ощутил, чтобы это как-то отразилось на моих отношениях с другими участниками паддока. Здесь все уважают друг друга», - подчеркнул Херберт в интервью Coin Poker.

Источник

Джонни Херберт (10)

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