Херберт утверждает: в паддоке не возникают длительные конфликты

В последнем обращении к бразильской прессе, Йос Ферстаппен обвинил Джонни Херберта в необъективности, указав, что судья FIA не должен давать комментарии журналистам. Джонни Херберт в свою очередь отклонил эти обвинения, добавив, что работа стюарда не повлияла на его отношения в гараже команд.

«Вы просто продолжаете двигаться вперед в гараже, — отметил Джонни Херберт. — Конечно, возможны разногласия и разочарования, но после этого приходит новый этап. Это единственно верное решение».

Он также добавил, что в мире автоспорта нет места длительным конфликтам с гонщиками или их отцами. «Каждый понимает, что быть стюардом - непростая задача. Лично я не ощутил, чтобы это как-то отразилось на моих отношениях с другими участниками паддока. Здесь все уважают друг друга», - подчеркнул Херберт в интервью Coin Poker.