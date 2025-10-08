Главная Новости McLaren Херберт: В броне Пиастри начинают появляться трещины
Гран При Сингапура: Ландо Норрис опередил Оскара Пиастри после инцидента на старте, эксперты отмечают рост давления на пилота McLaren.
08.10.2025, 17:51·2 мин
Фото: F1news.ru

В начале гонки Гран При Сингапура произошёл эпизод между пилотами McLaren, Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. После соприкосновения автомобилей британский гонщик сумел выйти вперёд, оставив своего напарника позади. По радио Пиастри выразил недовольство случившимся, назвав манёвр Ландо «нечестным». Команда, однако, не дала указания вернуть позицию.

Бывший пилот Формулы 1 Джонни Херберт прокомментировал поведение австралийца, отметив, что реакция Пиастри указывает на нарастающее давление в борьбе за титул.

«Во всех комментариях Оскара мы видим, как крошечные трещины начинают пронизывать его броню. Того хладнокровного Оскара Пиастри, о котором все говорили в начале сезона, больше нет», — отметил Херберт.

По мнению эксперта, в условиях усиления борьбы за чемпионство ключевым станет психологическая устойчивость пилотов. Херберт также подчеркнул, что Пиастри необходимо справиться с последствиями непростого уик-энда в Сингапуре и сохранить положительный настрой перед следующей гонкой.

Херберт добавил, что для Ландо Норриса результат этапа также не стал идеальным, однако он финишировал впереди напарника и смог сократить отставание до 22 очков. По его словам, Норрис не только уверенно выполняет свою работу, но и усиливает давление на Пиастри. Оба гонщика продолжают демонстрировать высокую скорость, а их результаты очень близки.

«Именно сейчас они оба должны продемонстрировать свой внутренний стержень и психологическую устойчивость. В McLaren уже выиграли Кубок конструкторов второй сезон подряд, поэтому теперь команда должна позволить своим гонщикам бороться друг с другом», — заключил Херберт.

