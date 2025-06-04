Херберт считает, что Макса следовало дисквалифицировать.

Бывший пилот Формулы 1 Джонни Херберт выразил мнение о поведении Макса Ферстаппена на Гран При Испании. По мнению Херберта, стюардам следовало принять более строгие меры в отношении голландского гонщика, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

«Ферстаппен заслуживал черного флага, его следовало дисквалифицировать. В таких случаях необходимы принципиальность и жесткость», - поделился мнением Джонни Херберт.

Эксперт считает, что инциденты подобного рода не должны иметь место на трассе. Если же такие ситуации все-таки возникают, то наказание должно быть более строгим, чем обычно, чтобы устранить данное явление.

«Это не должно ограничиваться всего лишь 10-секундным штрафом, как в случае с любым другим гоночным инцидентом», - добавил Херберт.

Специалист отметил, что Макс Ферстаппен осознает возможные последствия и понимает, что при получении ещё одного штрафного балла ему грозит пропуск Гран При. «Он будет обдумывать это, но это не изменит его стиля гонки. Многие годы он был объектом охоты, а теперь сам стал охотником и должен научиться контролировать себя. Эти проявления агрессии требуется уметь держать в узде», - заключил Джонни Херберт.