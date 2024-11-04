Что ожидает Хэмилтон впереди: "Я просто не знаю, чего ждать дальше"

Неустанно проводя эксперименты с днищем машины, команда Mercedes пытается найти оптимальную конфигурацию для следующего сезона, не отвлекаясь на турнирные задачи. В гонке в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон добился лишь десятого места, сталкиваясь с проблемами раскачки уже на протяжении всего уик-энда.

Пилот Mercedes, Льюис Хэмилтон, поделился своими мыслями: «В 2022 году машина раскачивалась сильнее, чем сейчас, но в то же время она была намного более производительной. В данный момент я не уверен, чего ожидать от последующих гонок. Возможно, в Катаре будет лучше, ведь там трасса более гладкая и плавная. Что касается Вегаса, тут сложно предположить. Надеюсь, что там все будет лучше, чем здесь».