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Что ожидает Хэмилтон впереди: "Я просто не знаю, чего ждать дальше"

Неустанно проводя эксперименты с днищем машины, команда Mercedes пытается найти оптимальную конфигурацию для следующего сезона, не отвлекаясь на турнирные задачи.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.11.2024, 17:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Неустанно проводя эксперименты с днищем машины, команда Mercedes пытается найти оптимальную конфигурацию для следующего сезона, не отвлекаясь на турнирные задачи. В гонке в Сан-Паулу Льюис Хэмилтон добился лишь десятого места, сталкиваясь с проблемами раскачки уже на протяжении всего уик-энда.

Пилот Mercedes, Льюис Хэмилтон, поделился своими мыслями: «В 2022 году машина раскачивалась сильнее, чем сейчас, но в то же время она была намного более производительной. В данный момент я не уверен, чего ожидать от последующих гонок. Возможно, в Катаре будет лучше, ведь там трасса более гладкая и плавная. Что касается Вегаса, тут сложно предположить. Надеюсь, что там все будет лучше, чем здесь».

Источник

Льюис Хэмилтон (99)

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