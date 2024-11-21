Формула 1: «Я по-прежнему люблю эту работу» - Льюис Хэмилтон

В среду в Лас-Вегасе Льюис Хэмилтон делился своими мыслями о высказываниях Тото Вольффа относительно старения и своих эмоциях после гонки в Сан-Паулу.

«По поводу слов Тото у меня нет особых комментариев. Я не следил за новостями до начала этого уик-энда и не был в курсе всех деталей. Видимо, Тото просто хотел подчеркнуть свою точку зрения. Мы с ним давно поддерживаем дружеские отношения, так что здесь нет никакого скрытого смысла», - поделился Льюис Хэмилтон.

«Мечтаю ли я о Рождестве? В тот момент после гонки я чувствовал себя не лучшим образом. Но в прошлую неделю был занят различными интересными проектами, включая работу над фильмом о Формуле 1. Это помогло мне отвлечься и восстановиться после напряженного уик-энда в Бразилии».

«Конечно, порой мечтаешь о пляже, но я здесь, я всё так же люблю свою работу. Мой план - полностью сосредоточиться на оставшихся гонках сезона и достойно завершить год, показав хороший результат на финише», - заверил гонщик.