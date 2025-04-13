Хэмилтон о своем выступлении: "Я должен был показать лучший результат в этом уик-энде"

В последней гонке в Бахрейне гонщики команды Ferrari, Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон, заняли четвёртое и пятое места соответственно. Леклер отметил, что скорость болида SF-25 не позволила показать выдающийся результат, в то время как его напарник Хэмилтон продолжает адаптироваться к новой для себя машине.

Шарль Леклер, финишировавший четвертым, поделился своими впечатлениями: «Мы просто недостаточно быстры. McLaren демонстрирует значительно более высокую скорость, а Mercedes экономичнее относится к износу шин, чем наш болид. На резине Soft нам не хватило бы пройти достаточное расстояние.

В гонке у нас не было необходимого темпа, что было для меня разочарованием. Мы выбрали правильную стратегию, но это привело лишь к четвёртому месту.

Мы попробовали альтернативную стратегию на первом отрезке, и я считаю, что это было правильным решением. Я не жалею о гонке, но нам нужно добиться большей скорости от машины».

Льюис Хэмилтон, финишировавший пятым, отметил: «Я провел много лет в одной команде, и мой стиль вождения сложился определенным образом. Пересаживаясь за руль нового для меня болида, мне пришлось адаптироваться к новым требованиям и настройкам.

Например, мне приходится использовать двигатель для торможения, что раньше не было характерно для меня. Тормозные системы сильно отличаются. На моем болиде установлены Brembo, в то время как я привык к Carbone Industries за последние 15 лет.

Этот болид требует совершенно другого стиля вождения, и я все еще нахожусь в процессе адаптации. Медленно, но верно я начинаю понимать его особенности.

Очевидно, что настройки, которые использовал Леклер весь уик-энд, ему подошли. В моем случае, я отставал от него в этом уик-энд. Я должен был справиться с этим лучше. Я понимаю, что способен на большее, и я сделаю это.

Я понял, как нужно вести этот болид, и надеюсь, что смогу продемонстрировать это в следующей гонке. Если я смогу показать лучший результат в квалификации, то гонка обещает быть намного успешнее. Поживем - увидим».