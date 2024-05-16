Льюис Хэмилтон предложил бы Мерседесу пригласить Кими Антонелли

Согласно последним данным, Льюис Хэмилтон примет решение о завершении выступлений за команду Mercedes и перейдет в Ferrari в ближайшем будущем. Об этом семикратный чемпион мира объявил в Имоле, намекнув на возможных кандидатов на свою нынешнюю позицию.

«Честно говоря, я понятия не имею, кто может занять мое место в Mercedes и каковы планы руководства команды, - поделился Хэмилтон. - Если бы я был на их месте, я бы рассмотрел Кими Антонелли. Он заслуживает внимания и имеет потенциал».

Помимо этого, гонщик выразил уважение к Карлосу Сайнсу, называя его великолепным спортсменом, который способен улучшить результаты любой команды, куда бы он ни пошел.