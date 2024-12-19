Льюис Хэмилтон протестирует Ferrari в январе 2025 года

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр остался молчалив на вопрос о том, когда же Льюис Хэмилтон впервые примет участие в гонках за "конюшню" из Маранелло. Однако по информации издания AutoRacer, планы уже начерчены - 21 или 22 января 2025 года на трассе Фьорано встреча с итальянским болидом.

Планируется, что Хэмилтон примет участие в полноценных тестах за рулем одного из прошлогодних гоночных автомобилей. Это даст возможность пилоту познакомиться с новыми членами команды, освоить процедуры работы вместе.

В случае непредвиденных обстоятельств, которые помешают тренировкам в Фьорано, у итальянской команды уже готов запасной вариант - тесты на трассах Муджелло или Имола. Кроме январских испытаний, Льюис планирует принять участие в испытаниях Pirelli в Барселоне перед началом предсезонных тестов.

Помимо всего прочего, сообщается, что британский пилот уже посетил штаб-квартиру Ferrari в Маранелло, но в команде не планируют проводить специальное мероприятие по случаю старта совместной работы со своим новым суперзвездным гонщиком.