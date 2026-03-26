Хэмилтон: Главное — суметь найти в себе силы вернуться

Льюис Хэмилтон в беседе с представителями СМИ накануне Гран При Японии поделился своим новым подходом к происходящему. Пилот отметил, что с 2026 года решил пересмотреть отношение ко всему, что связано с его карьерой, а переход в Ferrari и новая машина позволяют ему максимально раскрыть свои сильные стороны — те самые, которые помогли ему завоевать семь чемпионских титулов.

Наблюдается явное возвращение уверенности у Льюиса, которой, по его словам, заметно не хватало в прошлом сезоне. Он связывает это, в частности, с тем, что перестал обращать внимание на внешние мнения, особенно со стороны прессы.

«Думаю, всё дело в изменении психологического настроя. Я больше не позволяю посторонним разговорам и чужому мнению влиять на то, как я воспринимаю себя», — подчеркнул Хэмилтон. Он добавил, что надеется, что в двух последних гонках, особенно в Китае, болельщики смогли увидеть его возможности. По словам спортсмена, до конца сезона он намерен продолжать выкладываться на максимум, несмотря на любые комментарии и трудности. Хэмилтон заявил, что сохраняет качества, которые всегда его отличали, и продолжит их демонстрировать на трассе.

Возвращаясь к своему опыту выступлений на японской трассе в составе Mercedes, где он четырежды становился победителем, Льюис подчеркнул, что в этот уик-энд прошлые достижения не будут иметь для него большого значения. «Я не опираюсь на прежний опыт, готовясь к гонке. Воспоминания о прошлых успехах я не рассматриваю как преимущество. Каждый раз, приезжая сюда, я воспринимаю трассу заново — несмотря на знание поворотов, новая машина требует совершенно иного подхода», — пояснил гонщик.

Льюис также отметил, что не скрывал своей неуверенности в прошлом сезоне, считая это естественной частью любого профессионального пути. Он подчеркнул, что важней всего — найти в себе силы вернуться даже после тяжелых испытаний. Именно это, по его словам, он делает в 2026 году самостоятельно, без поддержки извне, и считает такие моменты настоящим испытанием для любого спортсмена.

«Я надеюсь, что у меня еще будет повод гордиться своими результатами, но впереди долгий и сложный путь. Я не питаю иллюзий — сезон предстоит очень непростой. Стараюсь максимально подготовиться ко всем предстоящим вызовам, как физически, так и психологически. Вместе с Шарлем Леклером мы можем помочь команде подготовиться должным образом, чтобы сократить отставание», — резюмировал Льюис Хэмилтон.