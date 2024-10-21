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Следующая авария Хэмилтона: "Такая же авария была вчера у Джорджа"

Сегодня на Гран При в Остине Льюис Хэмилтон покинул гонку досрочно и поговорил с командой, извиняясь за произошедшее. В то же время он признался, что не понимает, что послужило причиной его вылета.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.10.2024, 00:51·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня на Гран При в Остине Льюис Хэмилтон покинул гонку досрочно и поговорил с командой, извиняясь за произошедшее. В то же время он признался, что не понимает, что послужило причиной его вылета. Его напарник Джордж Расселл, попавший в аналогичную ситуацию вчера, завершил гонку на шестом месте.

Лидер команды Льюис Хэмилтон поделился: «В тот момент я даже не атаковал, всего лишь прогревал шины. Внезапно началась раскачка передней оси, а заднюю просто развернуло. Такое же происшествие случилось с Джорджем вчера».

После инцидента в субботу Джордж вернулся к предыдущему болиду и не испытал никаких затруднений. Поэтому возможно, причина кроется в последнем обновлении. «Мы проведем тщательное расследование и примем решение, использовать ли старую или новую спецификацию шасси на следующей неделе», - добавил Хэмилтон.

Источник

Льюис Хэмилтон (93)Джордж Расселл (62)Mercedes (219)

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