Следующая авария Хэмилтона: "Такая же авария была вчера у Джорджа"

Сегодня на Гран При в Остине Льюис Хэмилтон покинул гонку досрочно и поговорил с командой, извиняясь за произошедшее. В то же время он признался, что не понимает, что послужило причиной его вылета. Его напарник Джордж Расселл, попавший в аналогичную ситуацию вчера, завершил гонку на шестом месте.

Лидер команды Льюис Хэмилтон поделился: «В тот момент я даже не атаковал, всего лишь прогревал шины. Внезапно началась раскачка передней оси, а заднюю просто развернуло. Такое же происшествие случилось с Джорджем вчера».

После инцидента в субботу Джордж вернулся к предыдущему болиду и не испытал никаких затруднений. Поэтому возможно, причина кроется в последнем обновлении. «Мы проведем тщательное расследование и примем решение, использовать ли старую или новую спецификацию шасси на следующей неделе», - добавил Хэмилтон.