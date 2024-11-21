Льюис Хэмилтон думал о возможности пропустить последние гонки чемпионата

Льюис Хэмилтон прибыл в Лас-Вегас, где пройдет первый этап заключительного этапа сезона. Сразу после завершения Гран При Сан-Паулу, в радиопереговорах с командой, семикратный чемпион мира произнес речь, которую некоторые считают прощальной.

«Катастрофический уик-энд, парни, – отметил Хэмилтон. – Такой низкий уровень машины мы еще не испытывали. Спасибо за усилия по улучшению ситуации и всем моим парням за пит-стоп. Если это мое последнее выступление, то жаль, что оно было не идеальным, но я признателен вам».

В Лас-Вегасе Льюис подтвердил, что после завершения предыдущей гонки действительно думал об окончании сезона раньше и пропуске трех заключительных этапов.

«Тогда я действительно так себя чувствовал, – поделился семикратный чемпион мира. – Я не хотел возвращаться после такого уик-энда, но мне кажется, это естественно.

Когда ты проходишь такой сезон, то чувствуешь разочарование. Я уверен, что больше не повторится ничего подобного. По крайней мере, я буду работать над тем, чтобы такого больше не случилось. Сейчас у меня не самые лучшие чувства, но я здесь, в Лас-Вегасе, стою крепко на ногах и готов отдать все на последних гонках сезона».

Оценивая шансы Mercedes на этом уик-энде, Хэмилтон отметил: «Этот этап не будет легким для нас. У нас всегда проблемы с температурой шин. В условиях жаркой погоды резина перегревается, а при низких температурах, как здесь, возникают проблемы с прогревом, так что будет трудно. Но, думаю, все столкнутся с этой проблемой».