Хэмилтон: «Работа команды по-настоящему вдохновляет меня»

Льюис Хэмилтон успешно адаптировался в Ferrari, вышел на подиум в сезоне Формулы 1 и рассказал о переменах в команде и своих целях.
Иннокентий Петров
04.04.2026, 20:01·4 мин
Льюис Хэмилтон и команда Ferrari заметно улучшили свои результаты на старте этого сезона по сравнению с прошлым годом. Британский гонщик уже отметился подиумом на Гран При Китая, а в субботнем спринте в Шанхае финишировал третьим. После трёх гонок в его активе оказалось 41 очко — столько же он набрал за шесть этапов в сезоне 2025 года.

Перед этапом в Японии Хэмилтон подчеркнул, что изменил свой психологический настрой, и заверил, что не потерял тех качеств, которые всегда помогали ему добиваться высочайших результатов. Он отметил: «Я продолжу их демонстрировать вопреки всему тому, что некоторые обо мне пишут, и намерен отдать абсолютно все силы, чтобы преодолеть трудности. Такую цель я перед собой ставлю».

По словам Хэмилтона, сейчас он чувствует себя значительно комфортнее в коллективе из Маранелло. Пилот отметил, что уже успел адаптироваться к особенностям работы Ferrari. Для более тесного взаимодействия с командой в межсезонье он проводил много времени в моторхоуме на территории полигона во Фьорано. Однако основное, как считает Льюис, — это умение не обращать внимания на внешние раздражители.

В интервью официальному сайту чемпионата Хэмилтон поделился мнением о непростых периодах в карьере: «Я бы сказал, когда вы переживаете трудные времена, вам всегда задают множество вопросов. Я знаю людей, которые никогда и близко не были к тому успеху, которого добился я, однако они плохо обо мне отзываются и продолжают это делать по сей день».

Он отметил, что доволен уверенным началом сезона и возвращением к высоким результатам: «Я рад, что в состоянии вернуться на прежний уровень, что уверенно начал этот сезон и намерен и дальше показывать такие результаты. Чувствуется, что команда полна сил, и то, насколько мы слаженно действуем, производит вполне позитивное впечатление».

Хэмилтон добавил, что испытывает удовольствие от управления новым болидом. По его словам, в прошлом году он активно работал на симуляторе и принимал участие в разработке машины, а теперь видит, как его пожелания реализованы в конструкции SF-26.

Пилот подчеркнул, что различия между подходами Mercedes и Ferrari значительны, и что сторонним наблюдателям сложно представить, насколько непросто адаптироваться к работе в новой команде: «Научиться использовать новые инструменты, но прежде всего усвоить новую для тебя культуру, понять, какие подходы к работе людям нравятся, и как всё это увязать с теми подходами, которые нравятся тебе – всё это очень серьёзные задачи…»

Хэмилтон отметил, что опыт прошлого года пошёл на пользу команде, и теперь Ferrari удаётся применять полученные знания на практике. Перед Гран При Японии он посетил базу в Маранелло, провёл встречи с инженерами, обозначил проблемы болида и обсудил возможное выделение дополнительных ресурсов на их решение.

Льюис акцентировал внимание на том, что в прошлом году у команды не было возможности проводить подобные совещания и дорабатывать шасси, но сейчас у Ferrari есть чёткие планы на сезон. Он признался, что ему ещё не приходилось так много работать ради подиума, и выразил благодарность за то, что ему удалось добиться этого результата, несмотря на то, что раньше такие позиции давались проще.

Пилот отметил поддержку со стороны Ferrari и подчеркнул, что подиум на старте сезона воодушевляет его и настраивает на дальнейшую работу. Хэмилтон подчеркнул, что приложит ещё больше усилий для достижения максимального взаимопонимания с командой.

Льюис добавил, что все сотрудники Ferrari работают с полной отдачей, и это его вдохновляет. Он с оптимизмом смотрит на ближайшие месяцы и отметил, что текущий перерыв в чемпионате даёт команде время для анализа первых трёх этапов. По его словам, Ferrari намерена работать ещё усерднее, чтобы показать более высокие результаты уже на следующей гонке.

