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Гамильтон: Каждый уикенд поведение W15 меняется практически каждый раз

Лидер команды Mercedes в Формуле 1 Льюис Хэмилтон продолжает показывать впечатляющие результаты, имея в своем активе 105 побед и 104 поула. Однако в текущем сезоне гонщик чаще уступает своему напарнику Джорджу Расселу в квалификационных заездах.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.10.2024, 16:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

Лидер команды Mercedes в Формуле 1 Льюис Хэмилтон продолжает показывать впечатляющие результаты, имея в своем активе 105 побед и 104 поула. Однако в текущем сезоне гонщик чаще уступает своему напарнику Джорджу Расселу в квалификационных заездах. Соотношение побед пока равно 5 – 13 в пользу Рассела, что вызывает интерес в мире автоспорта.

Хэмилтон объясняет данную ситуацию нестабильностью поведения болида на одном быстром круге. По его мнению, аэродинамический баланс машины может меняться даже в различных точках поворота. Он отмечает, что «поведение машины меняется в зависимости от фазы прохождения поворота, что затрудняет настройку и приводит к неоднозначным результатам».

Гонщик считает, что аэродинамические характеристики болида меняются еженедельно. Изменения заднего крыла, обсуждения гибких передних и задних крыльев – все это создает дополнительные сложности для специалистов по аэродинамике.

Хэмилтон признает, что сейчас очень сложный период для инженеров, которым не просто обеспечить идеальный баланс болида из-за постоянных изменений в его поведении. Гонщик подчеркивает, что уровень конкуренции в этом сезоне очень высок, что требует постоянной работы на симуляторе и корректировки настроек.

В ходе сезона Хэмилтон неоднократно сталкивался с ситуацией, когда после тренировок уходил удовлетворенным, но во время квалификации выяснялось, что болид ведет себя не так, как ожидалось. Гонщика расстраивает то, что даже с соблюдением привычного ритуала подготовки, поведение машины может резко измениться на следующий день без видимых причин.

Источник

Mercedes (210)Льюис Хэмилтон (89)

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