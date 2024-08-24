Хэмилтон начнет гонку с трех позиций назад

Во время своего быстрого круга Перес был вынужден замедлиться из-за нахождения перед ним медленной машины Хэмилтона. После квалификационной сессии Перес заявил, что этот инцидент вынудил его использовать дополнительный набор шин, что, безусловно, повлияет на его стратегию на старте гонки.

Все участники инцидента, включая обоих гонщиков и представителей команд, были приглашены на встречу со стюардами, где было принято окончательное решение. Согласно заявлению стюардов, Хэмилтон нарушил параграф 37.5 спортивного регламента Формулы 1, что повлекло за собой штраф в виде потери трёх позиций на старте в воскресенье.