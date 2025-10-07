Хэмилтон с юмором отреагировал на критику Алонсо

Льюис Хэмилтон с юмором отреагировал на критику со стороны Фернандо Алонсо, прозвучавшую после этапа Формулы-1 в Сингапуре.

Во время гонки, за два круга до финиша, Хэмилтон опережал Алонсо на 40 секунд. Однако проблемы с тормозами вынудили семикратного чемпиона мира значительно сбавить скорость и несколько раз срезать повороты трассы. В результате, финишировав, Льюис опередил испанца всего на четыре десятых секунды. Такие действия Хэмилтона вызвали раздражение у Алонсо.

По ходу гонки Фернандо Алонсо в радиопереговорах с командой не скрывал своих эмоций: «Приятель, я не могу в это поверить! Не могу поверить! Он всё прекрасно понимает! Я не могу в это поверить, я не могу в это поверить. Я имею в виду, как такое возможно? Я не могу в это поверить! Разве безопасно ехать по трассе с отказавшими тормозами? О, он должен был…»

После окончания Гран-при стюарды приняли решение наказать Льюиса Хэмилтона за неоднократные срезки поворотов, добавив к его итоговому времени пять секунд. В результате пилот Ferrari занял восьмое место, уступив позицию Алонсо.

Сегодня Льюис Хэмилтон прокомментировал ситуацию в социальных сетях. Он опубликовал видеонарезку с фрагментами британского ситкома «Одной ногой в могиле», где герой многократно повторяет фразу: «Я в это не верю!»

Публикация сопровождалась короткой подписью: «18 лет спустя…» Таким образом, Хэмилтон напомнил о давней истории соперничества с Алонсо, начавшейся ещё в 2007 году, когда оба выступали за McLaren.