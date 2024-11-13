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Льюис Хэмилтон остановится в доме Энцо Феррари

Итальянская пресса раскрыла детали перехода Льюиса Хэмилтона в команду Ferrari. По сведениям издания, зимой гонщик переедет в Маранелло и займет место в бывшем доме легендарного Энцо Феррари.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
13.11.2024, 12:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Итальянская пресса раскрыла детали перехода Льюиса Хэмилтона в команду Ferrari. По сведениям издания, зимой гонщик переедет в Маранелло и займет место в бывшем доме легендарного Энцо Феррари. Он станет вторым пилотом, которому будет предоставлена эта честь, после семикратного чемпиона Михаэля Шумахера.

Согласно комментарию журналиста Карло Ванцини, дата переезда Хэмилтона в Ferrari уже определена, но остается пока в тайне.

Представители Ferrari надеялись, что Льюис Хэмилтон примет участие в тестах в Абу-Даби, однако Mercedes не дал разрешения на это, поскольку у гонщика запланированы иные официальные мероприятия после тестов.

Вместо Абу-Даби в итальянской команде решили организовать закрытые испытания для британца на трассе Фьорано на болиде сезона 2022 года. В процессе Хэмилтон познакомится с бригадой инженеров и механиков, с которыми будет работать в 2025 году, что поможет ему адаптироваться и внести необходимые коррективы.

В Маранелло Льюис Хэмилтон будет наблюдать за работой, проведет индивидуальную настройку кузова машины. Под конец февраля, после зимних каникул и перед официальными тестами в Бахрейне, он впервые испытает новый болид в рамках разрешенного правилами дня съемок, который пройдет также на трассе Фьорано, если, конечно, все планы останутся без изменений и машина будет готова к тому времени.

Источник

Ferrari (269)Льюис Хэмилтон (105)

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