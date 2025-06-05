Хэмилтон: Сосредоточимся на 2026 году

Спортивный пилот Льюис Хэмилтон выразил готовность убедить итальянскую команду Ferrari отказаться от доработок текущей машины сезона в пользу более глубокой подготовки к грядущему соревновательному году 2026-го. В своем заявлении он подчеркнул, что считает важным сосредоточить усилия на будущем сезоне.

«Я не знаю, какие обновления нас ждут. У нас довольно давно не было новинок. Мы продолжим работать с тем, что у нас есть и, пока ещё не поздно, я хочу попросить команду сосредоточиться на следующем сезоне», - отметил Хэмилтон.

Пятикратный чемпион мира подчеркнул, что текущий сезон для команды - время для закладывания фундамента, изучения инструментов, оттачивания структуры и процессов. Он выразил надежду, что эти усилия принесут результат в виде конкурентоспособного болида на следующий сезон.