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Хэмилтон: Сосредоточимся на 2026 году

Льюис Хэмилтон убеждает Ferrari не дорабатывать машину в этом году ради 2026-го: «Сосредоточимся на будущем».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2025, 15:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Спортивный пилот Льюис Хэмилтон выразил готовность убедить итальянскую команду Ferrari отказаться от доработок текущей машины сезона в пользу более глубокой подготовки к грядущему соревновательному году 2026-го. В своем заявлении он подчеркнул, что считает важным сосредоточить усилия на будущем сезоне.

«Я не знаю, какие обновления нас ждут. У нас довольно давно не было новинок. Мы продолжим работать с тем, что у нас есть и, пока ещё не поздно, я хочу попросить команду сосредоточиться на следующем сезоне», - отметил Хэмилтон.

Пятикратный чемпион мира подчеркнул, что текущий сезон для команды - время для закладывания фундамента, изучения инструментов, оттачивания структуры и процессов. Он выразил надежду, что эти усилия принесут результат в виде конкурентоспособного болида на следующий сезон.

Источник

Льюис Хэмилтон (157)Ferrari (382)

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