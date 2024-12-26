Хэмилтон может вложиться в KTM в MotoGP

Льюис Хэмилтон продолжает активно проявлять интерес к инвестициям в мир мотогонок. После посещения этапа MotoGP в Ассене, где его представители обсуждали детали с командой Gresini Racing, появилась информация о возможной покупке доли в австрийском производителе мотоциклов KTM.

Согласно данным, KTM столкнулся с финансовыми трудностями, и одним из вариантов сокращения расходов является закрытие программы участия в мотогонках. Однако Льюис Хэмилтон готов стать спасителем компании и инвестировать в нее.

Спортивный директор KTM, Пит Байер, подтвердил информацию о переговорах с представителями Хэмилтона: "Мы вели очень продуктивные диалоги с командой Хэмилтона. Он заинтересован в мире MotoGP и даже рассматривает возможность создания собственной гоночной команды. В данный момент переговоры находятся на конкретной стадии".

Помимо этого, и KTM, и Хэмилтон имеют сотрудничество с различными производителями энергетических напитков. Хотя Monster Energy является партнером Льюиса, а Red Bull - ключевым партнером KTM, Пит Байер не видит проблем в совместной работе: "Любой, кто желает сотрудничать с нами, понимает наши отношения с Red Bull. Но это не стало помехой на переговорах".