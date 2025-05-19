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Хэмилтон: Мне всегда нравилось участвовать в гонках

Льюис Хэмилтон вспомнил победу в Китае и добился лучшего результата в гонках сезона, подчеркнув позитивные моменты и стратегию, признав недостатки старта, но отметив отличную работу команды и свой потенциал.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.05.2025, 10:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

В последней гонке в Имоле Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучший результат в этом сезоне и вспомнил свою победу в китайском спринте, отметив сходство в ощущениях от машины с небольшим количеством топлива.

По словам самого Хэмилтона: «Есть масса позитивных моментов. Отличная стратегия, верные решения по ходу гонки – мы не допустили ни одной ошибки, машина вела себя как в Китае, где я впервые её почувствовал и мы словно были одним целым. Мы нашли оптимальные настройки, отыгрались в гонке и продемонстрировали свой потенциал. Если бы в субботу удалось квалифицироваться повыше, можно было побороться за подиум».

Несмотря на не самый удачный старт, Хэмилтон оказался позади Антонелли и терпеливо ждал момента для обгоняющего маневра. Стратегия начала приносить плоды, и на резине Medium болид ожил. Пятикратный чемпион мира всегда ценил возможность отыгрываться в течение гонки, вспоминая даже о картодроме Rye House, где начинал свою карьеру, и отметив, что для него это более приятный опыт, нежели просто стартовать и финишировать первым».

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