Хэмилтон: Мне всегда нравилось участвовать в гонках

В последней гонке в Имоле Льюис Хэмилтон продемонстрировал лучший результат в этом сезоне и вспомнил свою победу в китайском спринте, отметив сходство в ощущениях от машины с небольшим количеством топлива.

По словам самого Хэмилтона: «Есть масса позитивных моментов. Отличная стратегия, верные решения по ходу гонки – мы не допустили ни одной ошибки, машина вела себя как в Китае, где я впервые её почувствовал и мы словно были одним целым. Мы нашли оптимальные настройки, отыгрались в гонке и продемонстрировали свой потенциал. Если бы в субботу удалось квалифицироваться повыше, можно было побороться за подиум».

Несмотря на не самый удачный старт, Хэмилтон оказался позади Антонелли и терпеливо ждал момента для обгоняющего маневра. Стратегия начала приносить плоды, и на резине Medium болид ожил. Пятикратный чемпион мира всегда ценил возможность отыгрываться в течение гонки, вспоминая даже о картодроме Rye House, где начинал свою карьеру, и отметив, что для него это более приятный опыт, нежели просто стартовать и финишировать первым».