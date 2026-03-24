Хэмилтон: «Мне нравится бывать в Японии»

Перед этапом Гран При Японии Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями о стране и знаменитой трассе в Сузуке, выступая в интервью для пресс-службы команды.

Пилот отметил, что уже неоднократно бывал в Японии и всегда с удовольствием возвращается сюда. По словам Хэмилтона, автодром в Сузуке занимает особое место среди его любимых трасс, а визиты в эту страну стали для него доброй традицией.

«Я часто прилетаю в Токио заранее, чтобы насладиться атмосферой города», — рассказал Льюис Хэмилтон. Его привлекает чистота японской столицы, а также необычные маленькие автомобили. Кроме того, гонщик признался, что неизменно посещает игровой салон Tamiya. В детстве он увлекался радиоуправляемыми машинками, участвовал с ними в соревнованиях, поэтому посещение этого салона стало для него особенным моментом. Также Хэмилтон отметил, что именно японец создал все звуковые эффекты для Mario Kart, с которыми он знаком с ранних лет.

Трасса в Сузуке, по мнению Льюиса, является одной из самых знаковых в календаре чемпионата. Она уникальна своим расположением: конфигурация выполнена в форме восьмерки, с пересечением по мосту и под мостом. Гонщик также вспомнил о легендарных выступлениях Айртона Сенны на этом автодроме, назвав те времена по-настоящему незабываемыми.

Хэмилтон подчеркнул, что старается корректировать свое расписание так, чтобы приезжать в Японию как можно раньше и проводить здесь больше времени. Он отметил, что всегда рад возвращаться в эту страну и чувствует себя здесь очень комфортно.