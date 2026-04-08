Хэмилтон и Леклер примут участие в тестах шин

В четверг, 9 апреля, на автодроме Ferrari во Фьорано стартуют двухдневные тестовые сессии компании Pirelli. Итальянский производитель шин планирует провести испытания промежуточных и дождевых покрышек, которые готовятся к использованию в сезоне 2027 года.

Согласно актуальному прогнозу, в регионе ожидается сухая и солнечная погода. В связи с этим организаторы приняли решение искусственно увлажнять трассу, чтобы имитировать необходимые для тестирования условия дождя и мокрого асфальта.

По информации, полученной изданием GPBlog, в заездах примут участие Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. Руководство Ferrari не стало приглашать резервных пилотов, так как по просьбе Pirelli в тестах должны участвовать основные гонщики коллектива.

Предполагается, что такой выбор объясняется глубоким знанием Хэмилтоном и Леклером характеристик болида, что позволит предоставить производителю шин максимально точные и полезные отзывы по результатам испытаний.