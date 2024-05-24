Формула 1: Хэмилтон предлагает изменить трассу в Монако

Сегодня Льюис Хэмилтон высказал свою позицию по поводу Гран При в Монако и призвал боссов Формулы 1 изменить традиционный формат гонки.

Пятикратный чемпион мира по Формуле 1 поделился своим мнением о текущем состоянии трассы в Монако, отметив, что последние изменения коснулись в основном только размеров машин, что увеличило риск столкновений с барьерами. Хэмилтон выразил сожаление, что ширина трассы не может быть расширена из-за особенностей местности.

В своем заявлении гонщик отметил, что гонка в Монако зачастую предсказуема, с одним пит-стопом. Он предложил ввести специальные шины для этой гонки, чтобы увеличить количество пит-стопов и сделать соревнование более динамичным.

Льюис Хэмилтон также выразил мнение о необходимости изменения формата уик-энда в Монако, чтобы сделать гонку более увлекательной для зрителей. Он подчеркнул, что важно создавать шоу, которое будет заинтересовывать зрителей с первых минут гонки до самого финиша.

Гонка в Монако считается одной из самых престижных в календаре Формулы 1 наряду с Сильверстоуном и Монца, однако не всегда оправдывает ожидания по зрелищности. Льюис Хэмилтон выразил готовность поработать над форматом этапа в Монако, чтобы сделать его более захватывающим для поклонников автоспорта.