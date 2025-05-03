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Человеческий фактор во всем виноват, - утверждает Хельмут Марко.

Хельмут Марко о причинах неудачи Макса Ферстаппена на Гран При Турции: «Человеческий фактор виноват». Ред Булл проведет расследование случившегося на трассе. Гонка завершилась с серьезным повреждением машины пилота.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.05.2025, 21:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Во время субботнего спринта гонки Формулы 1 пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull попал в сложную ситуацию на пит-лейне. Столкновение с гонщиком Антонелли привело к тому, что Ферстаппен получил 10-секундный штраф и финишировал на последнем месте в итоговом протоколе.

По мнению консультанта Red Bull Хельмута Марко, причиной инцидента стал человеческий фактор. Марко заявил: «Решение о том, что Макс может выехать на пит-лейн, было принято человеком. Мы проведем расследование, но уже ничего не изменить. Обычно наши пит-стопы проходят без проблем».

Следует отметить, что на дождливой трассе гонщики Red Bull не смогли догнать болиды McLaren из-за быстрой потери эффективности шин. Поэтому команда приняла решение вызвать Ферстаппена на пит-стоп. Однако из-за человеческого фактора ему был дан сигнал на возвращение на пит-лейн слишком рано. В результате Макс получил штраф в 10 секунд и серьезно повредил передний крыльцо, что привело к досрочному завершению гонки для него».

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