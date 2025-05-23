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У Макса Верстаппена есть все шансы на титул, - сообщает Хельмут Марко.

Хельмут Марко: Ферстаппену нужно выиграть 5-6 гонок для шанса на чемпионат, в борьбе с McLaren. Надежды на Норриса и Пиастри.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2025, 09:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Консультант Red Bull Хельмут Марко уверен, что Максу Ферстаппену есть шансы на победу в чемпионате этого года. Однако, по мнению Марко, для этого ему необходимо одержать победу как минимум в пяти или шести гонках. Все остальное будет зависеть от выступлений его конкурентов.

Хельмут Марко отметил: «Чтобы претендовать на титул, Ферстаппену нужно выиграть пять или шесть гонок. Однако это задача непростая, учитывая что в McLaren доказали, что их болид эффективен на любых трассах, с различными шинами и в любых погодных условиях».

«Для того чтобы у нас были шансы на успех, все факторы должны сложиться в нужном направлении. Я надеюсь, что Ландо Норрис снова начнет доминировать и будет отнимать очки у своего напарника в McLaren – Оскара Пиастри. Нам нужно воспользоваться этим», – добавил Марко.

«Мы боремся с обоими пилотами McLaren, для нас не имеет значения, кто быстрее в конкретной гонке. Например, в Имоле Ландо Норрис был быстрее. Их выступления чередуются, и это в нашу пользу», – пояснил консультант Red Bull.

«У нас в команде абсолютно ясное понимание: Макс – наш первостепенный пилот, вся команда сосредоточена на его успехе. В McLaren же у них два равнозначных гонщика, оба одинаково быстрые. Чем больше они будут делить очки, тем лучше для нас», – заключил Хельмут Марко.

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Хельмут Марко (82)Макс Ферстаппен (216)Red Bull Racing (418)

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