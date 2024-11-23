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Хельмут Марко: Серхио показал не достаточно скорости

В Лас-Вегасе гонщик Серхио Перес в шестой раз в этом сезоне закончил квалификацию на первом этапе. По словам консультанта по автоспорту Red Bull - Хельмута Марко, результаты мексиканца вызвали некоторые затруднения.«Серхио был недостаточно быстрым.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.11.2024, 14:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Лас-Вегасе гонщик Серхио Перес в шестой раз в этом сезоне закончил квалификацию на первом этапе. По словам консультанта по автоспорту Red Bull - Хельмута Марко, результаты мексиканца вызвали некоторые затруднения.

«Серхио был недостаточно быстрым. Мы могли бы попробовать дать ему два комплекта покрышек и это, возможно, улучшило бы ситуацию. Но мы были уверены, что он справится с одним. На стартовой позиции у него 16-е место», - отметил Хельмут Марко.

«После Гран При Абу-Даби мы изучим все варианты и примем решение. Я не говорю о том, что риск для Переса слишком велик. Речь идет о том, что мы внимательно рассмотрим все варианты и лишь потом примем окончательное решение», - добавил глава команды Red Bull.

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