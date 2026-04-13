Хельмут Марко: "Действующий регламент неэффективен"

Хельмут Марко высказал свою позицию по поводу технического регламента Формулы-1, который вступит в силу в 2026 году. Бывший консультант Red Bull по автоспорту отметил, что корни текущих трудностей уходят в прошлое, когда при создании новых правил акцент был сделан на электрификации силовых установок и уменьшении роли двигателей внутреннего сгорания.

По словам Марко, при разработке регламента были допущены определённые недочёты. Он напомнил, что решение принималось в период, когда электромобили рассматривались как единственно возможное будущее, и именно это повлияло на структуру новых требований.

Однако ситуация с тех пор изменилась. Сейчас, с появлением нового топлива, позволяющего работать двигателям внутреннего сгорания без выбросов CO2, такие моторы вновь стали экологически приемлемыми. Это обстоятельство, по мнению Марко, должно быть учтено при дальнейшем совершенствовании регламента.

Он подчеркнул, что теперь необходимо сосредоточиться на устранении недостатков новых правил. Особое внимание Марко обратил на то, что распределение мощности между электрической и традиционной частью силовой установки в соотношении 50:50, хотя и выглядит логично на бумаге, на практике вызывает сложности. В частности, остаётся проблема с зарядкой батарей, ведь на трассах не хватает зон для восстановления энергии.

Марко также выразил опасения относительно безопасности. Вспомнив инцидент между Колапинто и Берманом в Японии, он отметил, что разница в скорости между машинами составляла 50 км/ч – подобные ситуации создают впечатление, что одна из машин просто стоит на месте, а такого в автоспорте быть не должно.

Кроме того, по его словам, нестабильные старты становятся причиной опасных моментов на трассе. Тем не менее, Марко считает, что нужно дать новому регламенту шанс проявить себя.

Он согласился с Льюисом Хэмилтоном, который считает, что преимущества добьётся тот, кто лучше всех сможет управлять энергией на трассе. Однако, как считает Марко, сам принцип Формулы-1 должен оставаться прежним: побеждает самый быстрый гонщик на самой быстрой машине, а не тот, чьей команде удалось лучше остальных настроить программу управления энергопотреблением.

По мнению Марко, решающим фактором не должны становиться умения инженеров по оптимизации работы батарей. Он отметил, что когда исход дуэли определяется тем, насколько у одного гонщика заряжена батарея, а у другого – разряжена, это нельзя считать настоящим обгоном, а лишь проездом мимо соперника. Такого, по его убеждению, быть не должно.