Хельмут Марко о том, что количество правил постоянно растет

После завершения этапа в Остине консультант Red Bull, Хельмут Марко, высказал мнение о ситуации на трассе. Он подчеркнул, что важно давать гонщикам возможность свободно сражаться за позиции на треке без излишнего вмешательства стюардов.

По мнению Хельмута Марко, слишком много правил в современном автоспорте. Он также отметил, что Ред Булл старался защищать интересы своей команды, однако недоволен тем, что именно стюарды приняли решение на этот раз.

Консультант выразил восхищение мастерством Макса, отметив, что на изношенных шинах гонщик продемонстрировал впечатляющую борьбу на треке, удерживая своего соперника позади.

Хельмут Марко выразил надежду на то, что в будущем стюарды будут более лояльно относиться к подобным дуэлям на трассе. Он предложил сократить асфальтовые зоны безопасности, чтобы уменьшить число штрафов и излишних обсуждений судейского состава.