Главная Новости Хельмут Марко Хельмут Марко подтвердил, что ведёт переговоры с Алексом Данном
Новости

Хельмут Марко подтвердил, что ведёт переговоры с Алексом Данном

Алекс Данн может войти в молодежную программу Red Bull после расторжения контракта с McLaren. Ирландский гонщик уже показал себя в Формуле 2.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2025, 10:01·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Хельмут Марко подтвердил факт переговоров с ирландским пилотом Алексом Данном о возможном включении молодого гонщика в программу поддержки Red Bull, однако официальных решений на данный момент не принято.

Сотрудничество Данна с McLaren, начавшееся в мае 2024 года, завершилось неожиданным разрывом контракта, о чём команда объявила в четверг без раскрытия причин. В тот же день появились сообщения о возможном переходе 19-летнего ирландца в Red Bull, но подтверждения этим слухам до сих пор не было.

Автоспортивный советник Red Bull Хельмут Марко в интервью BBC Sport прокомментировал ситуацию: «Теперь, когда он свободен, мы ведём переговоры. Он очень агрессивный и быстрый гонщик, который хорошо умеет контролировать поведение машины на трассе. При этом он допускает немало ошибок, однако он очень похож на гонщика Red Bull».

В июне этого года Алекс Данн уже попробовал свои силы за рулём машины Формулы 1 во время тренировочной сессии McLaren, где сумел показать 4-й результат. Его время оказалось всего на 0,069 секунды медленнее, чем у лидера чемпионата Оскара Пиастри.

По имеющейся информации, достичь компромисса по условиям дальнейшего сотрудничества между Данном и McLaren не удалось. Помимо этого, попытки взаимодействия с Alpine F1 также завершились безрезультатно, несмотря на проявленный интерес со стороны представителей гонщика.

В случае подписания контракта с Red Bull ожидается, что в следующем сезоне Алекс Данн продолжит выступления в Формуле 2, а к 2027 году может получить шанс перейти в команду Racing Bulls.

На своих страницах в социальных сетях Алекс Данн намекнул на открывающиеся перед ним возможности, отметив, что происходящее его «очень воодушевляет».

За два этапа до конца сезона Формулы 2 Данн занимает 5-е место в общем зачёте, уступая лидеру Леонардо Форнароли 58 очков и не входя в число основных претендентов на чемпионский титул. Тем не менее, по ходу сезона ирландец неоднократно оказывался в центре внимания благодаря победам в Бахрейне и Имоле, а также нескольким попаданиям на подиум.

Источник

Хельмут Марко (109)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация