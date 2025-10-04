Хельмут Марко подтвердил, что ведёт переговоры с Алексом Данном

Хельмут Марко подтвердил факт переговоров с ирландским пилотом Алексом Данном о возможном включении молодого гонщика в программу поддержки Red Bull, однако официальных решений на данный момент не принято.

Сотрудничество Данна с McLaren, начавшееся в мае 2024 года, завершилось неожиданным разрывом контракта, о чём команда объявила в четверг без раскрытия причин. В тот же день появились сообщения о возможном переходе 19-летнего ирландца в Red Bull, но подтверждения этим слухам до сих пор не было.

Автоспортивный советник Red Bull Хельмут Марко в интервью BBC Sport прокомментировал ситуацию: «Теперь, когда он свободен, мы ведём переговоры. Он очень агрессивный и быстрый гонщик, который хорошо умеет контролировать поведение машины на трассе. При этом он допускает немало ошибок, однако он очень похож на гонщика Red Bull».

В июне этого года Алекс Данн уже попробовал свои силы за рулём машины Формулы 1 во время тренировочной сессии McLaren, где сумел показать 4-й результат. Его время оказалось всего на 0,069 секунды медленнее, чем у лидера чемпионата Оскара Пиастри.

По имеющейся информации, достичь компромисса по условиям дальнейшего сотрудничества между Данном и McLaren не удалось. Помимо этого, попытки взаимодействия с Alpine F1 также завершились безрезультатно, несмотря на проявленный интерес со стороны представителей гонщика.

В случае подписания контракта с Red Bull ожидается, что в следующем сезоне Алекс Данн продолжит выступления в Формуле 2, а к 2027 году может получить шанс перейти в команду Racing Bulls.

На своих страницах в социальных сетях Алекс Данн намекнул на открывающиеся перед ним возможности, отметив, что происходящее его «очень воодушевляет».

За два этапа до конца сезона Формулы 2 Данн занимает 5-е место в общем зачёте, уступая лидеру Леонардо Форнароли 58 очков и не входя в число основных претендентов на чемпионский титул. Тем не менее, по ходу сезона ирландец неоднократно оказывался в центре внимания благодаря победам в Бахрейне и Имоле, а также нескольким попаданиям на подиум.