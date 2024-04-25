Оценка Хельмута Марко формата уик-энда со спринтом

В интервью Speedweek консультант Red Bull Хельмут Марко поделился своим мнением о внедрении субботних спринтов на гоночные уик-энды.

По словам Хельмута Марко, Гран При Австрии, организуемый Red Bull, выигрывает от добавления спринтерских гонок как бонус для зрителей и организаторов. Болельщики имеют возможность насладиться дополнительной квалификацией в пятницу и захватывающими гонками в субботу, что, в свою очередь, способствует более успешной продаже билетов на эти дни.

Однако, согласно Хельмуту Марко, с точки зрения спорта он предпочитает традиционные уик-энды без спринтов, так как считает, что спринт лишает основные гонки части интереса. Кроме того, участники имеют всего одну тренировку, что может не дать им возможности подстроить машины под трассу – это стало причиной неудачи Red Bull на Гран При Бразилии два года назад. По тогдашним правилам запрещалось вносить изменения в машины, что делало гонку предсказуемой и лишенной интриги.

Таким образом, Хельмут Марко признался, что как организатору ему по вкусу уик-энды с субботними спринтами, однако как любителю автоспорта – такая концепция не приходится по вкусу.