Необходимость для Макса быть осторожнее подчёркивает Хельмут Марко

Во время финальной гонки сезона в Абу-Даби Макс Ферстаппен получил два штрафных балла за столкновение с Оскаром Пиастри на первом круге. Теперь у гонщика в активе 8 штрафных баллов, и при наборе 12 за 12-месячный период его ждет дисквалификация на один из Гран При.

По мнению консультанта Red Bull по автоспорту Хельмута Марко, Максу следует быть более осторожным на предстоящих гонках, чтобы не нарушать правила и не рисковать пропуском гонки.

Хельмут Марко поделился своим мнением в эфире немецкого телеканала Sky: «Макс заработал еще два штрафных балла, и общее их количество у него составляет восемь. Наступает время для большей осмотрительности».

«Явно некоторые судьи выносят более строгие решения, и это проблема, которая касается всех. Мы неоднократно говорили, что чем более последовательными будут решения, тем лучше», - добавил Марко.

Во время прохождения гонки Макс Ферстаппен выразил свое недовольство действиями стюардов по радио, назвав их «глупыми идиотами». Однако такие высказывания не остались незамеченными среди членов команды.

Хельмут Марко прокомментировал ситуацию: «Подобные высказывания не слишком тактичны. В такие моменты гонщики действуют под влиянием эмоций, не всегда осознавая последствия своих слов. Стоит помнить, что не все нужно транслировать».

«Например, в футболе на каждом игроке не висит постоянный микрофон. Некоторые комментарии лучше оставить за кадром. Это важно», - заключил Марко.