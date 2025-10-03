Хельмут Марко: «Макс доволен автомобилем»

Консультант команды Red Bull Хельмут Марко подвёл промежуточные итоги первой тренировочной сессии на Гран-при Сингапура. По словам специалиста, пятничный день сложился для коллектива весьма успешно.

«Это наша лучшая пятница в Сингапуре за многие годы. Сегодня мы были очень близки к лидерам, в итоге всё решили выжатые из машины сотые доли секунды. У нас есть несколько небольших проблем, но в целом и Макс, и инженеры довольны машиной», — отметил Марко.

Марко также подчеркнул, что команде удалось сократить отставание от McLaren. Однако, по его мнению, ключевым днём уик-энда станет суббота, когда борьба за доли секунды определит расстановку сил.

«Мы вновь сократили отставание от McLaren, но решающим днём будет суббота. Вопрос в том, как выжать последние сотые и у кого это лучше получится», — добавил Марко.