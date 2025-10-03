Главная Новости Red Bull Racing Хельмут Марко: «Макс доволен автомобилем»
Новости

Хельмут Марко: «Макс доволен автомобилем»

Red Bull показал лучший результат пятничных заездов в Сингапуре за годы, сократив отставание от McLaren перед решающей квалификацией.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.10.2025, 17:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Консультант команды Red Bull Хельмут Марко подвёл промежуточные итоги первой тренировочной сессии на Гран-при Сингапура. По словам специалиста, пятничный день сложился для коллектива весьма успешно.

«Это наша лучшая пятница в Сингапуре за многие годы. Сегодня мы были очень близки к лидерам, в итоге всё решили выжатые из машины сотые доли секунды. У нас есть несколько небольших проблем, но в целом и Макс, и инженеры довольны машиной», — отметил Марко.

Марко также подчеркнул, что команде удалось сократить отставание от McLaren. Однако, по его мнению, ключевым днём уик-энда станет суббота, когда борьба за доли секунды определит расстановку сил.

«Мы вновь сократили отставание от McLaren, но решающим днём будет суббота. Вопрос в том, как выжать последние сотые и у кого это лучше получится», — добавил Марко.

Источник

Хельмут Марко (108)Red Bull Racing (547)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация