Хельмут Марко рассматривал возможность увольнения Риккардо в июне.

Гран При Сингапура стал последним этапом для Даниэля Риккардо в команде RB. Но судьба гонщика могла сложиться совсем иначе. Как рассказал руководитель команды Red Bull Racing Кристиан Хорнер, после Гран При Испании в Барселоне Хельмут Марко намеревался отправить Риккардо в отставку.

«Даниэлю не хватало стабильности, - пояснил Хорнер. - Он начал сезон не самым удачным образом. В Майами у него были как хорошие выступления, так и не очень. В пятницу и субботу утром он был великолепен. Мы видели его, как он защищался от Ferrari и выжимал из машины максимум».

Однако суббота и воскресенье обернулись катастрофой. «Уже в Барселоне Хельмут рассматривал вариант смены гонщика. Я приложил все усилия, чтобы дать Даниэлю еще один шанс. Если бы не мои усилия, он был бы уволен сразу после испанского этапа».

Хорнер подчеркнул, что все гонщики сталкиваются с давлением, так как от них требуют результатов. «Мы решили дать ему шанс найти форму, а затем вернуть его, если у Переса не пойдет. Но проблема заключалась в том, что у обоих пилотов возникали трудности в разное время. Перес начал сильно, а Риккардо столкнулся с проблемами».

«Затем у Переса пошли неудачи, а Риккардо пришел в себя, но так и не достиг того уровня, чтобы мы были уверены в необходимости смены пилотов».