Согласно Хельмуту Марко, Цунода ближе к Максу, чем Лоусон.

Юки Цунода провел четыре гонки в составе Red Bull Racing, заработав всего шесть очков, в то время как его напарник Макс Ферстаппен набрал за эти же этапы целых 63 очка. Однако консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко утверждает, что замена испанца Цастика на Цуноду оказалась полностью обоснованной.

Хельмут Марко подчеркнул: "Замена была оправданной и Юки Цунода демонстрирует более близкую к Максу скорость по сравнению с предыдущим гонщиком. Уже на второй гонке в новой команде он сумел заработать ценные очки. Он показал себя на высоте, подтвердив наши ожидания. Когда мы в последний раз зарабатывали очки обеими машинами? Я не припомню".

Лиам не справился с давлением в Red Bull, поэтому решение сделать ставку на другого гонщика было обоснованным. "Мы знали, что делаем. При этом, мы не бросили Лиама - он до сих пор участвует в Гран При в Racing Bulls. Он нашел свое место и его результативность улучшилась", - добавил Марко.

«Карьера не обязательно должна заканчиваться после перехода из Red Bull. По подобному же сценарию прошел Пьер Гасли, который теперь является опытным гонщиком Формулы 1. Также Алекс Элбон не смог проявить себя в нашей команде, ушел в DTM и в настоящее время выступает за Williams», - пояснил он.

«Более того, я хотел бы отметить, что мы не считаем, будто мы понизили Лиама в статусе. Разница между Racing Bulls и Red Bull не настолько велика», - заключил Хельмут Марко.