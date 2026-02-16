BMW M5 Touring с радикальными обновлениями и дизайном в стиле Neue Klasse появится совсем скоро

В 2024 году компания BMW представила универсал M5 Touring, однако производитель уже готовит для модели значительное обновление. Прототип новой версии был замечен во время испытаний в условиях Крайнего Севера, где он демонстрировал переработанный дизайн передней части кузова, а также полностью новый интерьер, оснащённый последними технологическими решениями бренда.

Ожидается, что официальная премьера обновлённой модели состоится в 2027 году. В этот период изменения затронут и остальную линейку 5 Series, что сделает рестайлинг масштабным для всей серии.

На представленных шпионских снимках заметны основные отличия во внешности: акцент сделан на переднюю часть автомобиля. Здесь появится решётка радиатора в стиле Neue Klasse и новая компоновка фар, аналогичная той, что уже была показана на iX3. В обновлённом M5 широкие глянцевые корпуса объединят переднюю оптику, а также различные сенсоры и радары. Как именно будет выглядеть центральная часть – с отдельно подсвечиваемыми "ноздрями", как у кроссоверов, или с более лаконичным оформлением, как у будущего i3 – пока неизвестно.

Под решёткой радиатора разместится массивный воздухозаборник, предназначенный для подачи воздуха к модернизированной гибридной установке. Эта система была недавно анонсирована для M5 2026 модельного года. Мощность гибридной силовой установки составляет 716 л.с., причём значительная часть этой мощности обеспечивается электромотором, а доля 4,4-литрового V8 с двойным турбонаддувом уменьшена. Вся мощность будет передаваться на четыре колеса через восьмиступенчатую коробку передач ZF и активную систему полного привода.