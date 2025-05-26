Главная Новости Haval анонсирует выпуск внедорожника Raptor с дизайном в стиле 90-х.
Новости

Haval анонсирует выпуск внедорожника Raptor с дизайном в стиле 90-х.

Haval представит новый внедорожник Raptor с бензиновым двигателем вместо гибрида, получивший ретро-дизайн и мощный турбомотор. Новинка оборудована «роботом» на девять скоростей и способна буксировать прицеп до 1,6 тонн.
РедакцияР
Редакция
26.05.2025, 16:32·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Марка Haval представит новинку на рынке автомобилей - внедорожник Raptor с бензиновым двигателем в качестве альтернативы гибридной версии, сообщает автомобильный портал Autohome.

Бензиновая модель внедорожника имеет обновленный внешний вид по сравнению с электрифицированным вариантом. Автомобиль оснащен крупной прямоугольной радиаторной решеткой с вертикальными хромированными ламелями, а также строгой прямоугольной оптикой с полосками ДХО. Некоторые элементы дизайна напоминают передние фары внедорожников Jeep Cherokee поколения XJ, которые были представлены еще в 1984 году.

Бензиновый Haval Raptor получил 2-литровый турбированный двигатель, разработанный специалистами компании Great Wall. Мощность двигателя достигает 238 л.с., а в качестве трансмиссии устанавливается 9-ступенчатый "робот".

Производитель утверждает, что данная модель способна буксировать прицеп весом до 1,6 тонны.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в российских автосалонах появились кроссоверы Haval M6 калужской сборки.

Фото: autohome.com.cn

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация