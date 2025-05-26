Haval анонсирует выпуск внедорожника Raptor с дизайном в стиле 90-х.

Марка Haval представит новинку на рынке автомобилей - внедорожник Raptor с бензиновым двигателем в качестве альтернативы гибридной версии, сообщает автомобильный портал Autohome.

Бензиновая модель внедорожника имеет обновленный внешний вид по сравнению с электрифицированным вариантом. Автомобиль оснащен крупной прямоугольной радиаторной решеткой с вертикальными хромированными ламелями, а также строгой прямоугольной оптикой с полосками ДХО. Некоторые элементы дизайна напоминают передние фары внедорожников Jeep Cherokee поколения XJ, которые были представлены еще в 1984 году.

Бензиновый Haval Raptor получил 2-литровый турбированный двигатель, разработанный специалистами компании Great Wall. Мощность двигателя достигает 238 л.с., а в качестве трансмиссии устанавливается 9-ступенчатый "робот".

Производитель утверждает, что данная модель способна буксировать прицеп весом до 1,6 тонны.

Фото: Carsweek.ru

Также стало известно, что в российских автосалонах появились кроссоверы Haval M6 калужской сборки.

Фото: autohome.com.cn