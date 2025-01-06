Haval анонсировал выход в Россию нового кроссовера H7.

Китайский автопроизводитель Haval представил свою новую модель - кроссовер H7. Некоторые детали технических характеристик уже были известны, однако сейчас появилась возможность рассмотреть официальные фотографии автомобиля.

Haval H7 имеет внушительные размеры: длина составляет 4 780 мм, а колесная база - 2 810 мм. В салоне предусмотрено 5 посадочных мест, обеспечивая приличный объем багажника. Однако особое внимание привлекает его техническая составляющая.

Автомобиль оснащен гибридной силовой установкой на основе 1,5-литрового атмосферного двигателя. Благодаря батарее Haval H7 способен проехать до 126 км исключительно на электричестве. Напомним, что модель впервые была представлена в 2016 году как классический внедорожник. С тех пор внешность автомобиля претерпела значительные изменения, став более стильной и обзавелась плавными линиями, особенно заметными в передней части.

Предположительно, Haval H7 появится на российском рынке. Однако пока неясно, станет ли это прямым импортом или произойдет локализация сборки на территории России.

Фото: Carsweek.ru