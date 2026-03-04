Haval представил обновлённый Jolion — свой самый популярный и доступный кроссовер в России

В дилерских центрах Haval на территории России начались поставки модернизированных кроссоверов Jolion. Как отмечает издание «Китайские автомобили», самая популярная китайская модель в стране получила усовершенствованный мотор для переднеприводной версии, а также обновленный салон с доработанной эргономикой.

Согласно последним данным официального одобрения типа транспортного средства (ОТТС), Haval Jolion в варианте с передним приводом теперь оснащается 1,5-литровым турбодвигателем GW4B15L экологического стандарта «Евро-6» (ранее применялся «Евро-5»). Мощность агрегата увеличилась с 143 до 150 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент вырос с 230 до 270 Нм. Кроме того, в технической документации уточняется изменение степени сжатия с 11.8:11 до 11.0:1.

В базовом исполнении Haval Jolion, предположительно, продолжит комплектоваться шестиступенчатой механической коробкой передач. Для других версий предусмотрена семиступенчатая роботизированная трансмиссия DCT с двойным мокрым сцеплением, работающая в тандеме с новым двигателем.

В интерьере моделей 2026 года отмечены заметные перемены: центральные дефлекторы системы вентиляции переместились выше и теперь располагаются над панелью управления климатом. Производитель также изменил форму передней консоли, сделал руль более массивным с анатомическими выступами, полностью переработал центральный тоннель и заменил традиционную шайбу переключения передач на компактный джойстик.

Напомним, что производство Haval Jolion стартовало в апреле 2021 года на российском заводе компании в индустриальном парке Узловая в Тульской области. Здесь организован полный цикл сборки, включающий сварку, окраску и финальную сборку кузовов автомобилей. Двигатели для Jolion также выпускаются на отдельном моторном заводе на этой площадке.

В данный момент кроссовер Haval Jolion представлен в России в комплектациях 2025 и 2026 модельных годов. Стоимость прошлогодних версий начинается от 1 999 000 рублей и достигает 2 849 000 рублей, а цены на автомобили последнего выпуска варьируются от 1 999 000 до 2 899 000 рублей.

Ранее сообщалось, что за последнюю неделю февраля Haval Jolion приобрели 1231 покупатель по всей стране. Модель вновь стала лидером продаж среди кроссоверов и внедорожников (SUV) на российском рынке. В тройку самых востребованных моделей этого сегмента также вошли Tenet T7 калужской сборки и LADA Niva Travel.

